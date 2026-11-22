रिपोर्ट के अनुसार, हालिया दौरे के समय ट्रंप प्रशासन ने किम के साथ बैठक का रास्ता निकालने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया था। इनमें 70 साल से ज्यादा समय पहले युद्धविराम के साथ रुके कोरियाई युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करने की बात भी शामिल थी। एक चर्चा यह भी थी कि एक ऐसा बयान जारी किया जाए जिसमें उत्तर कोरिया को परमाणु ताकत वाला देश न माना जाए और न ही उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने की सीधी मांग की जाए। इसके बदले अमेरिका यह कह सकता था कि वह परमाणु और मिसाइल परीक्षण रोक दे। दोनों देशों के बीच संपर्क दफ्तर खोलने पर भी बात हुई थी।