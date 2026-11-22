यह मामला 7 जून का है। उस दिन ऑस्टिन पुलिस को कैपिटल प्लाजा शॉपिंग सेंटर स्थित टोटल वायरलेस स्टोर बुलाया गया था। यहां एक महिला ने शिकायत की थी कि स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी ने उसका फोन एक्सेस किया और उसकी निजी तस्वीरें अपने डिवाइस पर भेजने की कोशिश की। FOX 7 ऑस्टिन की रिपोर्ट के अनुसार, 29 वर्षीय रघुल आनंदकृष्णन ने पुलिस को बताया कि महिला अपने आईफोन की नेटवर्क सेटिंग बदलवाने के लिए स्टोर आई थी। उसने फोन खोलने के लिए महिला से पासकोड मांगा था। इसके बाद उसने फोन की फोटो गैलरी खोली और एयरड्रॉप के जरिए महिला की कुछ निजी तस्वीरें अपने डिवाइस पर भेजने की कोशिश की।