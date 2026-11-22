आपको बता दें कि अमेरिका के सिएटल-टैकोमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को अफरा-तफरी मच गई। अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट 1306 सुबह 8:10 बजे लॉस एंजिलिस के लिए उड़ान भरने वाली थी। बोर्डिंग चल ही रही थी कि नकाब पहने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के अधिकारियों ने जेट ब्रिज पर दो लोगों को हिरासत में ले लिया। सामान उठाए खड़े यात्रियों ने ज़मीन पर हाथापाई देखी। वीडियो में दिखता है कि कम से कम एक व्यक्ति को घसीटकर ले जाया जा रहा है, जबकि एक महिला चीखकर कहती है कि उसकी बेटी के पास वर्क परमिट है।