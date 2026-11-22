ICE agents Seattle airport: सिएटल एयरपोर्ट पर ICE की कार्रवाई से हंगामा, फ्लाइट में सवार हो रहे दो लोगों को जेट ब्रिज पर पकड़ा (सोर्स: screengrab@X/clairecweber)
ICE Agents Seattle Airport: अमेरिका के सिएटल-टैकोमा हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह यात्री लॉस एंजिलिस की उड़ान में सवार हो रहे थे, तभी जेट ब्रिज पर नकाबपोश इमिग्रेशन अधिकारियों ने दो लोगों को पकड़ लिया। यात्रियों की आंखों के सामने खींचतान हुई और उड़ान देर से रवाना हुई। इस घटना ने एयरलाइन, एयरपोर्ट प्रबंधन और राज्य सरकार, तीनों को नाराज कर दिया। सवाल यह भी है कि क्या अफसरों ने राज्य का नया कानून तोड़ा।
आपको बता दें कि अमेरिका के सिएटल-टैकोमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को अफरा-तफरी मच गई। अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट 1306 सुबह 8:10 बजे लॉस एंजिलिस के लिए उड़ान भरने वाली थी। बोर्डिंग चल ही रही थी कि नकाब पहने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के अधिकारियों ने जेट ब्रिज पर दो लोगों को हिरासत में ले लिया। सामान उठाए खड़े यात्रियों ने ज़मीन पर हाथापाई देखी। वीडियो में दिखता है कि कम से कम एक व्यक्ति को घसीटकर ले जाया जा रहा है, जबकि एक महिला चीखकर कहती है कि उसकी बेटी के पास वर्क परमिट है।
ICE के अनुसार निशाना मेक्सिको के रिकार्डो लारोंडो मेंडोजा थे, जिन पर वीजा अवधि से ज्यादा रुकने का आरोप है। एजेंसी का दावा है कि दूसरी यात्री सोफिया हर्नांडेज़ मेजिया ने अधिकारियों पर गर्म कॉफी फेंकी। उसे भी वीजा अवधि के बाद रुकने का दोषी बताया गया है और उस पर संघीय अधिकारी पर हमले का मामला बन सकता है।
अलास्का एयरलाइंस ने कहा कि ICE ने उसे पहले से कोई सूचना नहीं दी थी। कंपनी ने घटना को कर्मचारियों और यात्रियों के लिए तकलीफदेह बताया और कहा कि वह पोर्ट ऑफ सिएटल के साथ जांच रही है कि तय प्रोटोकॉल माने गए या नहीं। हवाई अड्डा चलाने वाले पोर्ट ने इसे आक्रोश पैदा करने वाली घटना कहा। उसके मुताबिक एयरपोर्ट पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी उसे नहीं दी जाती, जबकि संघीय अधिकारी पहले कुछ नियमों पर सहमत हो चुके हैं।
वॉशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने वीडियो को भयावह बताया और ICE के तरीकों को "बेहद गैर-अमेरिकी" कहा। उनका कहना था कि एजेंसी सुधार से परे है और उसे खत्म किया जाना चाहिए। वे यह भी जांच रहे हैं कि अधिकारी जेट ब्रिज तक कैसे पहुंचे और क्या उन्होंने मार्च में उनके दस्तखत वाले कानून का उल्लंघन किया।
यह कानून सीनेट बिल 5855 है, जिस पर फर्ग्यूसन ने 19 मार्च को हस्ताक्षर किए। यह तुरंत लागू हुआ और ICE के साथ राज्य व स्थानीय पुलिस, सब पर समान रूप से लागू होता है। इसके बाद गृह सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा था कि वे इस "असंवैधानिक प्रतिबंध" को नहीं मानेंगे। संघीय अधिकारियों की दलील रही है कि नकाब उनकी और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए है। फरवरी में एक संघीय जज ने कैलिफोर्निया का ऐसा ही कानून रोक दिया था, क्योंकि वह राज्य पुलिस को छूट देता था।
सिएटल एयरपोर्ट पर ICE से जुड़ा विवाद नया नहीं है। भारतीय पाठकों के लिए यह इसलिए अहम है कि मई 2025 में एक भारतीय नागरिक को ICE अधिकारियों ने गलती से न्यूयॉर्क की जगह अलास्का जाने वाली फ्लाइट में बैठा दिया था, और बाद में उसकी हिरासत और बढ़ गई। इसके बाद एयरलाइन ने फरवरी में इमिग्रेशन अधिकारियों के लिए "डिपोर्टी चेकलिस्ट" शुरू की थी। ताज़ा घटना में खबर के अनुसार ICE ने गर्मियों से हवाई अड्डों पर कार्रवाई बढ़ाई है, खासकर वीज़ा अवधि से ज्यादा रुके लोगों पर।
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