इधर, रूस-यूक्रेन युद्ध की आंच अब बाल्टिक क्षेत्र तक पहुंचती दिख रही है, जहां फिनलैंड की खाड़ी में स्पार्टा II नाम के एक कार्गो जहाज पर संदिग्ध यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ है। यह जहाज रूसी सशस्त्र बलों से जुड़ा हुआ है। हमले के बाद जहाज के पिछले हिस्से में आग लग गई और जहाज से घना धुआं उठता दिखाई दिया। चालक दल को सुरक्षित निकालकर पास के एक दूसरे मालवाहक जहाज पर पहुंचा दिया गया, जबकि समुद्र में लगी आग को बुझाने के लिए एक बचाव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रूसी बचाव जहाज मुरमान भी मदद कर रहा है।