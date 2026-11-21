अराघची के अनुसार, शुरुआत में जलडमरूमध्य खोलने के लिए सात दिनों का प्रस्ताव दिया गया था। करीब दो महीने की बातचीत के बाद इस अवधि को घटाकर दो दिन कर दिया गया। प्रस्ताव के मुताबिक, अमेरिका को पहले दिन ही अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करनी थीं। उन्होंने कहा कि समय-सीमा ईरान की मुख्य चिंता नहीं है। यदि अमेरिका उसकी मांगें पूरी करता है तो ईरान इस अवधि को और कम करने के लिए भी तैयार है। अराघची ने कहा कि समय-सीमा दो दिन से घटाकर एक दिन या दो घंटे कर दी जाए, तब भी ईरान को आपत्ति नहीं होगी। असली मुद्दा उसकी मांगों का पूरा होना है।