प्रस्ताव में ट्रंप प्रशासन से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने या आगे जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने की मांग की गई थी। इससे पहले सितंबर में प्रतिनिधि सभा इसे 220-204 मतों से पारित कर चुकी थी। सीनेट में तीन रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि एक डेमोक्रेट सांसद ने इसके खिलाफ वोट दिया। डेमोक्रेट्स ने चेतावनी दी है कि 3 जनवरी से नया बहुमत संभालने के बाद वे युद्ध रोकने के लिए फिर प्रस्ताव लाएंगे।