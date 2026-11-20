भारत के सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी ने एक्स पर लिखा कि शेनझेन में हुई त्रिपक्षीय बैठक ने ठीक वैसी ही छवि पेश की, जैसी बीजिंग और मास्को दिखाना चाहते थे। चीन और रूस इस बैठक के जरिए दुनिया को यह बताना चाहते थे कि वैश्विक जगत में अब अमेरिका का दबदबा खत्म हो चुका है। अमेरिका वैश्विक मामलों की जिम्मेदारी साझा करने वाली तीन प्रमुख शक्तियों में से बस एक है। ट्रंप ने पुतिन को तवज्जो दी, यह अलास्का समिट के बाद पुतिन के लिए वैश्विक मंच पर दूसरी बड़ी कामयाबी बनी। हालांकि, वह इन दो समिट के इतर ब्रिक्स व SCO जैसे समिट में भी शिरकत कर चुके हैं।