यह प्रस्ताव 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत लाया गया था। यह कानून वियतनाम युद्ध के बाद बना था, ताकि राष्ट्रपति अकेले अनिश्चितकाल तक सेना को लड़ाई में न झोंक सकें। इसके मुताबिक राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई की सूचना 48 घंटे के भीतर कांग्रेस को देनी होती है और 60 दिन बाद मंजूरी जरूरी हो जाती है। संविधान भी साफ कहता है कि युद्ध घोषित करने का हक सिर्फ कांग्रेस के पास है, फिर भी ट्रंप ने ईरान पर कार्रवाई से पहले कांग्रेस की इजाजत कभी नहीं मांगी।