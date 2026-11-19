

राहुल गांधी ने कहा कि भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देना पसंद नहीं करता। यह देश के बुनियादी सिद्धांतों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत के कई देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और वह इन रिश्तों को संभालना जानता है। उन्होंने कहा कि भारत न तो दूसरे देशों को यह बताना चाहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और न ही यह पसंद करता है कि कोई दूसरा देश भारत को निर्देश दे। उनके मुताबिक, भारत को अपने विचारों और हितों के आधार पर फैसले लेने चाहिए।