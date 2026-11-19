कांग्रेस नेता राहुल गांधी(फोटो-X/@INCIndia)
Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इजरायल और गाजा के मुद्दे पर भारत की विदेश नीति को लेकर अपनी बात रखी है। शिकागो यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के इजरायल के साथ अच्छे संबंध हैं और वह उससे हथियार भी खरीदता है, लेकिन भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश के हितों के आधार पर तय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका और प्रभाव दिखाना चाहिए।
राहुल गांधी ने इजरायल के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने का समर्थन किया, लेकिन साथ ही गाजा में इजरायल की कार्रवाई की भी आलोचना की। उन्होंने अक्टूबर में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि गाजा में इजरायल ने जो किया, उसकी भी निंदा की जानी चाहिए।
राहुल गांधी ने कहा कि भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देना पसंद नहीं करता। यह देश के बुनियादी सिद्धांतों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत के कई देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और वह इन रिश्तों को संभालना जानता है। उन्होंने कहा कि भारत न तो दूसरे देशों को यह बताना चाहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और न ही यह पसंद करता है कि कोई दूसरा देश भारत को निर्देश दे। उनके मुताबिक, भारत को अपने विचारों और हितों के आधार पर फैसले लेने चाहिए।
राहुल गांधी ने भारत की वैश्विक भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि करीब 1.5 अरब की आबादी वाला भारत दुनिया के मंच पर अपनी भूमिका और प्रभाव दिखाने की क्षमता रखता है। इसे किसी दूसरे देश की वजह से सीमित नहीं होना चाहिए।
राहुल गांधी ने भारत में उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत ने उत्पादन और विनिर्माण के विचार को लगभग छोड़ दिया है और इसे फिर से शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बदलावों का उदाहरण देते हुए कहा कि कोयले से पेट्रोल और भाप के इंजन से इंटरनल कंबशन इंजन की ओर हुए बदलाव ने अमेरिका को एक नई आर्थिक पहचान दी थी। अब दुनिया एक नए ऊर्जा बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही है।
राहुल गांधी के मुताबिक, अगर भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ना है और अमेरिका अपनी महाशक्ति की स्थिति बनाए रखना चाहता है, तो दोनों देशों को इस नए ऊर्जा बदलाव से जुड़ी चुनौतियों का जवाब तैयार करना होगा।
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