चीन की यात्रा के दौरान फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा,'नया साल आने वाला है, और हम देखेंगे कि 1 जनवरी के बाद क्या होता है। लेकिन उनका रवैया बहुत खराब रहा है।' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे टकराव में 1 जनवरी के बाद 'देखते हैं क्या होता है', हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस तारीख का क्या महत्व है। बीते कुूछ हफ्तों में, ट्रंप ने कभी ईरान के खिलाफ तनाव बढ़ाने की धमकी दी है, तो कभी संकेत दिया है कि वे टकराव को कम कर सकते हैं। इस बीच, दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने की कोशिशों को लेकर गतिरोध बना हुआ है।