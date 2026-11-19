मीडिया से बात करते हुए सुधांशु ने राहुल की विदेश यात्राओं पर निशाना साधते हुए कहा, "राहुल गांधी शिकागो में हैं। वही जगह जहाँ कभी स्वामी विवेकानंद (Swami Vivekananda) ने भारत का मान बढ़ाया था। कांग्रेस पार्टी और सभी भारतीयों के लिए यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के मौजूदा नेता ऐसे व्यक्ति हैं, जो विदेश जाकर सिर्फ 'भारत माता' को शर्मिंदा करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वह दावा करते हैं कि ब्राज़ील की एक मॉडल ने 23 बार वोट डाला, आखिर उसके इमिग्रेशन का रिकॉर्ड कहाँ है? जाहिर है, अगर कोई विदेश से आता है, तो उसका इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए। यह हैरानी की बात है कि विपक्ष के नेता इतने बेबुनियाद और अजीबोगरीब आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उन्हें बार-बार विदेश भेजने का खर्च उठाना बंद कर देना चाहिए। हम एआई के दौर में जी रहे हैं। कांग्रेस चाहें तो राहुल का 'एआई वर्ज़न' भेज सकते हैं।"