चक्रवाती तूफान अकवान आज दोपहर आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच तट से टकरा सकता है। इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने इसे लेकर पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी भारत के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। ओडिशा प्रशासन ने अब तक 50 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। 6 जिलों में 19 से 21 नवंबर तक स्कूल व आंगनबाड़ी बंद करने के निर्देश दिए हैं। IMD ने कहा कि अकवात तूफान का असर 10 राज्यों में हो सकता है। इससे निपटने के लिए नेवी और अन्य एजेंसियां तैयारियों में जुटी हैं। वहीं, रेलवे ने गुरुवार को तीन ट्रेनों के रवाना होने का समय बदल दिया है।