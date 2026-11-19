हादसे में शामिल दूसरे ट्रक के चालक सुखविंदर सिंह ने बताया कि सुबह अंधेरा होने के कारण उन्हें शुरुआत में यह समझ ही नहीं आया कि उनका ट्रक कहां गिरा है। दोनों ट्रक एक-दूसरे के पीछे चल रहे थे। तभी आगे चल रहा ट्रक पहले नीचे गिरा और उसके पीछे उनका ट्रक भी पुल के ढहे हिस्से के साथ नीचे जा गिरा। सुखविंदर ने बताया कि ट्रक से बाहर निकलने में काफी परेशानी हुई। आसपास पानी बह रहा था और अंधेरे के कारण यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि वाहन कहां गिरा है। शुरुआत में उन्हें लगा कि ट्रक पानी में गिर गए हैं।