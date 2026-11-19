UAE deports murder accused to India : विदेश भागकर भी नहीं बचा: केरल हत्याकांड का आरोपी रघेश उन्नीकोचन तिरुवनंतपुरम पहुंचा (फोटो सोर्स: @ians_india)
UAE Deports Murder Accused to India: केरल में हत्या के एक मामले में फरार चल रहा आरोपी आखिरकार कानून के शिकंजे में है। रघेश उन्नीकोचन को यूएई से डिपोर्ट कर 18 नवंबर को तिरुवनंतपुरम लाया गया। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और केरल पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ पहले से रेड नोटिस जारी था और अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है। यानी जांच से बचने के लिए विदेश भागना उसके काम नहीं आया।
सीबीआई के मुताबिक रघेश उन्नीकोचन केरल पुलिस के दर्ज किए हत्या के मामले में वांछित था। जांच के दौरान वह फरार हो गया था, ताकि कानूनी कार्यवाही से बच सके। पुलिस ने उसके खिलाफ सक्षम अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। अदालत ने उसके खिलाफ ओपन-डेटेड गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। ऐसे वारंट में गिरफ्तारी की कोई अंतिम तारीख तय नहीं होती, यानी उसे कभी भी पकड़ा जा सकता था।
केरल पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई की नई दिल्ली स्थित एनसीबी ने इंटरपोल के जरिए आरोपी के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया। रेड नोटिस किसी देश की ओर से दुनिया भर की पुलिस को भेजा गया अनुरोध होता है कि वांछित व्यक्ति का पता लगाकर उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लिया जाए। यह अपने आप में अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं होता।
इसके बाद यूएई के अधिकारियों ने आरोपी की लोकेशन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर यूएई ने उसे भारत को सौंपने यानी डिपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। केरल पुलिस की एस्कॉर्ट टीम यूएई गई, जहां आरोपी को उसके हवाले किया गया। टीम उसे लेकर 18 नवंबर को तिरुवनंतपुरम पहुंची।
सीबीआई भारत में इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। वह 'भारतपोल' के जरिए देशभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से तालमेल बिठाकर अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग को आसान बनाती है। भारतपोल सीबीआई का ऑनलाइन पोर्टल है, जिससे राज्यों की पुलिस सीधे इंटरपोल से जुड़े अनुरोध भेज सकती है। इससे पहले इन अनुरोधों में काफी वक्त लगता था।
सीबीआई के अनुसार 2019 से अब तक 281 से ज्यादा वांछित अपराधियों को इंटरपोल चैनलों के जरिए भारत वापस लाया जा चुका है। इनमें 73 भगोड़े इसी साल 2026 में लौटाए गए हैं। यानी कुल वापसी का बड़ा हिस्सा सिर्फ इस एक साल में दर्ज हुआ है। यह दिखाता है कि विदेश में छिपे अपराधियों पर एजेंसियों की पकड़ तेजी से मजबूत हुई है।
फिलहाल आरोपी केरल पुलिस की कस्टडी में है। अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्यवाही होगी। मामले के बाकी ब्योरे, जैसे हत्या किसकी हुई और कब, इस जानकारी में सामने नहीं आए हैं।
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