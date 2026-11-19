UAE Deports Murder Accused to India: केरल में हत्या के एक मामले में फरार चल रहा आरोपी आखिरकार कानून के शिकंजे में है। रघेश उन्नीकोचन को यूएई से डिपोर्ट कर 18 नवंबर को तिरुवनंतपुरम लाया गया। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और केरल पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ पहले से रेड नोटिस जारी था और अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है। यानी जांच से बचने के लिए विदेश भागना उसके काम नहीं आया।