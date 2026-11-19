Child Torture Case: तमिलनाडु के तिरुवरूर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्राइवेट स्कूल की टीचर पर 3 साल के मासूम बच्चे को रस्सी से बांधकर पीटने का आरोप लगा है। बच्चा स्कूल से घर लौटा तो उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर माता-पिता परेशान हो गए। पूछने पर बच्चे ने टीचर और महिला सहायक के मारपीट करने की बात बताई। इसके बाद पिता ने स्कूल पहुंचकर CCTV फुटेज देखा, जिसमें बच्चे के हाथ नायलॉन की रस्सी से बंधे नजर आए। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।