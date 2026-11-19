विक्रम लैंडर के हॉप परीक्षण के दौरान उसके इंजन से निकले दबाव ने मिट्टी की ऊपरी 2 से 3 सेंटीमीटर परत को हटा दिया था। इससे नीचे की परतें उजागर हुईं और दो अलग-अलग परतों की पहचान हुई। बाद में लैंडर के मूल स्थान पर किए गए मापों के नए विश्लेषण से तीनों परतों की पूरी संरचना सामने आई।अध्ययन में यह भी सामने आया कि चंद्रमा पर दोपहर के समय मिट्टी की ऊपरी 10 सेंटीमीटर परत में तापमान का अंतर करीब 73 केल्विन था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आसपास के गड्ढों में उल्कापिंडों के टकराने से अलग-अलग गुणों वाली सामग्री जमा होने के कारण ये परतें बनी होंगी। इस खोज से चंद्रमा पर पानी और जल-बर्फ के टिके रहने और आवास बसाने में मदद मिलेगी।