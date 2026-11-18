मौसम विभाग के अनुसार पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, झाड़ग्राम और बांकुड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। इन जिलों में 19 से 21 नवंबर के बीच मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कुछ स्थानों पर तेज गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। प्रशासन को भी मौसम की स्थिति पर नजर रखने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र की स्थिति खराब होने की आशंका के चलते 19 और 20 नवंबर को पश्चिम बंगाल के तट के आसपास और उससे दूर समुद्र में नहीं जाने को कहा है। समुद्र में पहले से मौजूद मछुआरों को भी सुरक्षित लौटने की सलाह दी गई है। विभाग ने बंदरगाहों पर भी चेतावनी संकेत जारी रखने को कहा है।