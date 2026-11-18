चक्रवाती तूफान अकवान का खतरा। फोटो- एआई
West Bengal Weather: पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान का असर 19 से 21 नवंबर तक देखने को मिल सकता है। राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान ने अपना रास्ता बदल लिया है। अब इसके आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच तट से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 19 और 20 नवंबर को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार सुबह जारी पूर्वानुमान में कहा था कि चक्रवात 20 नवंबर की दोपहर आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तट से टकरा सकता है। उस समय हवा की अधिकतम रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान था। हवा के झोंके 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते थे। हालांकि बुधवार दोपहर बाद मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया। नए अनुमान के मुताबिक चक्रवात के नरसापुर और पुरी के बीच तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान हवा की अधिकतम रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसके असर से दक्षिण बंगाल के कई जिलों में गरज के साथ बारिश और भारी वर्षा होने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, झाड़ग्राम और बांकुड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। इन जिलों में 19 से 21 नवंबर के बीच मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कुछ स्थानों पर तेज गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। प्रशासन को भी मौसम की स्थिति पर नजर रखने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र की स्थिति खराब होने की आशंका के चलते 19 और 20 नवंबर को पश्चिम बंगाल के तट के आसपास और उससे दूर समुद्र में नहीं जाने को कहा है। समुद्र में पहले से मौजूद मछुआरों को भी सुरक्षित लौटने की सलाह दी गई है। विभाग ने बंदरगाहों पर भी चेतावनी संकेत जारी रखने को कहा है।
राजधानी कोलकाता में भी चक्रवात का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 21 नवंबर के बीच शहर में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। बारिश के कारण शहर के तापमान में भी बदलाव आ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और मौसम संबंधी ताजा सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दी है। चक्रवात के रास्ते और उसकी तीव्रता में बदलाव की संभावना को देखते हुए अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर विशेष नजर रहेगी।
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