बैंक के 21 संचालक पदों के लिए हुए चुनाव में पहले 15 संचालक निर्विरोध चुने गए थे, जबकि छह सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव परिणाम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गुट को छह और भाजपा के नेतृत्व वाले गुट को पांच सीटें मिलीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार) के पैनल ने चार, शिवसेना ने तीन और अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने दो सीटें जीतीं। पूर्व सांसद संजय पाटिल निर्दलीय चुने गए। संचालक मंडल में कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व वाले गुटों के पास 10-10 सदस्य होने से अध्यक्ष पद के लिए 11 सदस्यों का समर्थन जरूरी था। ऐसे में निर्दलीय संजय पाटिल की भूमिका निर्णायक हो गई थी। अंत में कांग्रेस अध्यक्ष पद हासिल करने में सफल रही। इस घटनाक्रम से सांगली जिला बैंक की राजनीति में भाजपा को बड़ा झटका लगा है।