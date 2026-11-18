प्रतीकात्मक तस्वीर
Sangli Politics: सांगली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर 22 साल बाद कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुई चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। कांग्रेस के महेंद्र लाड अध्यक्ष चुने गए, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तानाजी पाटिल उपाध्यक्ष बने। दोनों पदों पर चुनाव निर्विरोध हुआ। इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्होंने गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया।
जिला बैंक के संचालक मंडल के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी और भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गुट के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। 21 संचालक पदों के लिए हुए चुनाव में किसी भी एक गुट को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व वाले गुटों के पास 10-10 संचालक थे। ऐसे में अध्यक्ष पद का चुनाव काफी अहम हो गया था। सत्ता की चाबी निर्दलीय चुने गए पूर्व सांसद संजय पाटिल के हाथ में थी। उनके समर्थन को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार राजनीतिक समीकरण कांग्रेस के पक्ष में बने और महेंद्र लाड अध्यक्ष चुने गए।
इस तरह कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से दूर रखते हुए बैंक की कमान अपने हाथ में ले ली। इस जीत को कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है। विश्वजीत कदम के नेतृत्व में पार्टी ने जिला बैंक में अपनी स्थिति मजबूत की है। 22 साल बाद कांग्रेस का नेता अध्यक्ष बनने से जिले की राजनीति में भी इस चुनाव के परिणाम को अहम माना जा रहा है। उपाध्यक्ष पद शिवसेना के खाते में गया। एकनाथ शिंदे गुट के तानाजी पाटिल को इस पद की जिम्मेदारी मिली। अध्यक्ष पद कांग्रेस और उपाध्यक्ष पद शिवसेना को मिलने से दोनों दलों के बीच राजनीतिक तालमेल भी सामने आया है।
बैंक के 21 संचालक पदों के लिए हुए चुनाव में पहले 15 संचालक निर्विरोध चुने गए थे, जबकि छह सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव परिणाम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गुट को छह और भाजपा के नेतृत्व वाले गुट को पांच सीटें मिलीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार) के पैनल ने चार, शिवसेना ने तीन और अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने दो सीटें जीतीं। पूर्व सांसद संजय पाटिल निर्दलीय चुने गए। संचालक मंडल में कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व वाले गुटों के पास 10-10 सदस्य होने से अध्यक्ष पद के लिए 11 सदस्यों का समर्थन जरूरी था। ऐसे में निर्दलीय संजय पाटिल की भूमिका निर्णायक हो गई थी। अंत में कांग्रेस अध्यक्ष पद हासिल करने में सफल रही। इस घटनाक्रम से सांगली जिला बैंक की राजनीति में भाजपा को बड़ा झटका लगा है।
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