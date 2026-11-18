Devlal Gond Supreme Court compensation: करीब 14 साल पहले (दिसंबर 2012) की बात है। छतीसगढ़ में 21 साल के एक नौजवान को कत्ल के आरोप में पुलिस गिरफ्तार करती है। अगले ही साल वह मुजरिम करार दिया जाता है। अदालत उसे उम्रकैद की सजा देती है। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। 2018 में वहां उसे दो लाख रुपये का मुआवजा देते हुए बरी कर दिया जाता है, लेकिन उसकी रिहाई होती है मई 2026 में। सात साल, तीन महीने और 29 दिन उसे बिना किसी आरोप या अपराध के जेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट के फैसले की जानकारी जेल तक पहुंच ही नहीं पाती है। जेल में रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के दौरान इस अपराध का पता चलता है। तब जाकर देवीलाल गोंड की रिहाई हो पाती है।