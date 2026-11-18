रामनगर जिले के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित, 9,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य लगभग 67 TMC (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी का भंडारण करना है। कर्नाटक का तर्क है कि इस जलाशय से बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल जरूरतें पूरी होंगी और साथ ही लगभग 400 MW जलविद्युत (हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर) का उत्पादन भी होगा। उनका कहना है कि वे केवल उसी अतिरिक्त पानी का उपयोग करेंगे जो तमिलनाडु के निर्धारित हिस्से को देने के बाद बचता है।