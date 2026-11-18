इस घटना पर उद्धव ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि बाला साहब ठाकरे ने जिन लोगों को पहचान दी, आज वही लोग उनका फोटो फाड़ रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है। अंधारे ने कहा कि इन लोगों को किताबों और पढ़ने की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। जिन लोगों को किताबों और उनमें लिखे विचारों की समझ होती है, वे किताबें नहीं फाड़ते। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं का संबंध कमीशन, दलाली, टेंडर और प्रतिशत के खेल से रहा है। ऐसे लोगों को किताबों में लिखे विचारों की समझ नहीं हो सकती। उन्होंने शायना एनसी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली से स्क्रिप्ट भेजी गई और यहां के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने रख दी। उन्हें सिर्फ उस पर बोलना था, लेकिन इस दौरान वे यह भी भूल गए कि बाला साहब ठाकरे ने ही उन्हें राजनीतिक पहचान दी थी।