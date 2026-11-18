पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने पंजाब और यूपी में जीत का दावा किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की जीत तय है और पार्टी उत्तर प्रदेश में भी जीत के बेहद करीब है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा अपनी तरफ से चाहे जितनी भी राजनीतिक कहानियां गढ़ ले और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कितनी भी समीक्षा बैठकें कर लें, इससे जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली।