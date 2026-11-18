सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) ने 10 नवंबर को रिलीज़ होने के बाद से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। 16 नवंबर को दिल्ली के एक होटल में इसका आधिकारिक लॉन्चिंग इवेंट भी आयोजित किया गया। कांग्रेस (Congress) और इंडिया गठबंधन के अन्य राजनीतिक दलों के नेता सोनिया की इस किताब का बढ़-चढ़कर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीँ बीजेपी (BJP) और उसकी समर्थक पार्टियों के नेता इस किताब में लिखी कई बातों की आलोचना कर रही है। अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत (Supriya Shrinate) ने एक इंटरव्यू में सोनिया से जुड़ा एक पुराना किस्सा सुनाया है।