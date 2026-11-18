अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में आतंक का पर्याय बन चुके कबरा कान हाथी (Kabra Elephant in Surguja) को वन विभाग ने बुधवार की दोपहर ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा था। जब वह धीरे-धीरे बेहोशी की हालत में आने लगा तो उसे बेडिय़ों में जकडक़र रेडियो कॉलर पहनाया गया। इसके बाद उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया गया। इसे लेकर क्षेत्र के लोगों में फिर दहशत का माहौल है। वहीं रेस्क्यू के बाद दोनों कुमकी हाथियों तीरथ राम और दुर्योधन को वापस रवाना किया गया। बता दें कि कबरा हाथी पिछले 6 महीने में बलरामपुर, सूरजपुर व सरगुजा जिले में 19 लोगों की जान ले चुका है। इससे पूर्व यह उम्मीद जताई जा रही थी कि कबरा हाथी को रेस्क्यू कर रमकोला स्थित हाथी रेस्क्यू सेंटर में ले जाया जाएगा।