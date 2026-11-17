बैकुंठपुर। 6 वर्षीय बेटी को लाने ससुराल गए युवक की उसके साले ने पीट-पीटकर हत्या (Murder to brutally beaten) कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला बैकुंठपुर सिटी कोतवाली अंतर्गत ग्राम सलका का है। 16 नवंबर की रात शराब के नशे में धुत साले ने अपने जीजा को इतना मारा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मंगलवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया है। वहीं परिजनों ने हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की मांग की है।