Patwari’s on Strike: हड़ताल पर बैठे पटवारियों के खिलाफ लागू हुआ सख्त नियम, कलेक्टर ने 2 को किया सस्पेंड

बैकुंठपुर। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए पटवारियों (Patwari strike) के खिलाफ एमसीबी कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किया है। हड़ताल में शामिल पटवारियों पर काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम लागू होगा। वहीं कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने वाले 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि हड़ताली पटवारियों को शासन-प्रशासन की ओर से जल्द काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसे उन्होंने दरकिनार कर दिया है। वे अब भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इससे पटवारी हल्कों से लेकर राजस्व कार्यालयों में पहुंचने वाले हितग्राही परेशान हो रहे हैं।