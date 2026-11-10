Koria Crime: डायल 112 के आरक्षक की पिटाई कर फाड़ दी वर्दी, पत्नी से कर रहा था मारपीट, बचाने पहुंची थी टीम

बैकुंठपुर। एक युवक अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था। सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची तो युवक उनसे ही उलझ गया। युवक ने डायल 112 के आरक्षक (Constable beaten) के साथ गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई शुरु कर दी। चाकू लेकर भी धमकाया। मारपीट के दौरान उसने आरक्षक की वर्दी भी फाड़ दी। इस दौरान मौके पर मौजूद डायल 112 के वाहन चालक और चौकीदार ने उसे बचाया। आरक्षक की रिपोर्ट पर बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।