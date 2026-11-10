Big Land Fraud: मैनपाट की 3.46 एकड़ सरकारी भूमि की हेराफेरी, फरार भू-माफिया आजाद इराकी ससुराल से गिरफ्तार

अंबिकापुर। मैनपाट की 3.46 एकड़ शासकीय भूमि को पहले निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कराकर उसकी बिक्री कर दी गई थी। इस मामले में भू-माफिया आजाद इराकी (Azad Iraqi Arrested) का नाम सामने आया था। भाजपा नेता आलोक दुबे की शिकायत पर सरगुजा कलेक्टर ने तहसीलदार से मामले की जांच कराई थी। जांच में मामला सही पाए जाने पर कलेक्टर अजीत वसंत ने आजाद इराकी समेत 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने निर्देश दिए थे। अपराध दर्ज होने के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे थे। मामले में साइबर सेल की पुलिस ने मुख्य आरोपी आजाद इराकी को बलरामपुर जिले के कुसमी स्थित उसके ससुराल से गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर उसने करोड़ों की जमीन को निजी व्यक्ति नाम पर दर्ज करवाया था। इसके बाद अन्य व्यक्तियों के नाम उसकी रजिस्ट्री कर दी गई थी।