Surguja Olympic: 45 खिलाडिय़ों को 4 बजे लौटना था 60 किमी दूर घर, रात 12 बजे पहुंची बस, भटकते रहे भूखे-प्यासे

अंबिकापुर। सरगुजा ओलंपिक का आयोजन अंबिकापुर में किया गया। लेकिन बदइंतजामी से खिलाडिय़ों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुवार की रात ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने अंबिकापुर पहुंचे सीतापुर ब्लॉक के 45 से अधिक खिलाड़ी रात में घंटों तक गांधी स्टेडियम (Ambikapur Gandhi Stadium) के बाहर बस का इंतजार करते रहे। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद शाम 4 बजे उन्हें लौटना था, लेकिन रात 11 बजे तक बस नहीं पहुंची। इस दौरान खिलाड़ी भूखे-प्यासे ठंड में परेशान होते रहे, लेकिन मौके पर उनकी सुध लेने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी या आयोजन प्रभारी मौजूद नहीं था। अंत में सीतापुर विधायक की पहल पर रात 12 बजे बस पहुंची और खिलाडिय़ों को लेकर गई।