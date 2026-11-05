Chhattisgarh BJP Rally: गृहमंत्री विजय शर्मा ने अंबिकापुर में भरी हुंकार, कहा- घुसपैठियों के नाम पर लोकतंत्र को अस्थिर करना चाहता है विपक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि विदेशी ताकतों के सहयोग से देश में लोकतंत्र को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस (Congress) और घुसपैठियों के समर्थन से अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। भाजपा कार्यकर्ता और देश की जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे।