5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Ambikapur News: पत्नी को 15 साल के लडक़े के साथ आपतिजनक हालत में देख बौखला गया पति, दोनों को बेदम पीटा, 1 की मौत

Ambikapur Crime: गंभीर हालत में महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती, मृतक अपनी मां के साथ दशकर्म कार्यक्रम में होने गया था शामिल
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Updated: 5 Nov 2026, 7:35 PM IST

Murder of minor boy to see Objectionable condition

Ambikapur News, प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के ग्राम जम्होर डीपाडीह में 4 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे एक महिला 15 वर्षीय लडक़े के साथ अपने कमरे में आपतिजनक स्थिति (Objectionable condition) में थी। उसी समय उसका पति आ गया और दोनों को देखकर बौखला गया। उसने पत्नी व किशोर की बेदम पिटाई कर दी। पिटाई से किशोर बेहोश हो गया, जबकि पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को शंकरगढ़ अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान लडक़े की मौत (Minor boy died) हो गई। किशोर अपनी मां के साथ दशकर्म कार्यक्रम में शामिल होने गया था।

बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जम्होर डीपाडीह निवासी एक व्यक्ति के घर 4 नवंबर को दशकर्म कार्यक्रम था। गांव की ही ललिता पैकरा अपने 15 वर्षीय बेटे पंकेश के साथ कार्यक्रम (Dashgatra program) में शामिल होने वहां गई थी। कुछ देर बाद पंकेश व उक्त व्यक्ति की पत्नी अपने नए घर में चले गए।

इसी बीच वह वहां पहुंच गया और कमरे में उसने पत्नी व पंकेश को आपतिजनक स्थिति (Objectionable condition) में देख लिया। इससे वह इतना आक्रोशित हो गया कि उसने और डंडे व लात मुक्के से दोनों की पिटाई शुरु कर दी। पत्नी व किशोर छोड़ देने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन उसके सिर पर खून सवार हो गया था। उसने दोनों को बेदम पीटा।

Surguja Murder Case: जमीन बेचकर मां का दशगात्र करने पिता के सामने रखी शर्त, मना करने पर पेचकस घोंप कर मार डाला, बेटे को उम्रकैद

ये भी पढ़ें
Lifetime imprisonment in father murder case

Brotally beaten: मारपीट से किशोर हो गया बेहोश

पति ने घटना की जानकारी अपने भाई को दी। इसके बाद भाई ने घर जाकर घटना (Brutally beaten news) की जानकारी पंकेश की मां को दी। सूचना पर पंकेश की मां मौके पर पहुंची तो देखा कि वह बेहोश पड़ा था। जबकि महिला भी जख्मी हालत में पड़ी थी।

अंबिकापुर अस्पताल में लडक़े की मौत

पत्नी व किशोर की बेदम पिटाई करने के बाद उसने संजीवनी 108 को सूचना देकर बुलाया और इलाज के लिए दोनों को शंकरगढ़ अस्पताल ले गया। यहां दोनों की स्थिति को गंभीर देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Ambikapur Medical College Hospital) रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान गुरुवार को किशोर की मौत हो गई। जबकि पत्नी का इलाज जारी है।

Ambikapur Fake Doctor: फर्जी डिग्री से महावीर अस्पताल में 2 साल से डॉक्टर की नौकरी, आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

ये भी पढ़ें
Mahaveer hospital fake doctor case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 7:35 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur News: पत्नी को 15 साल के लडक़े के साथ आपतिजनक हालत में देख बौखला गया पति, दोनों को बेदम पीटा, 1 की मौत

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

Surguja Murder Case: जमीन बेचकर मां का दशगात्र करने पिता के सामने रखी शर्त, मना करने पर पेचकस घोंप कर मार डाला, बेटे को उम्रकैद

Lifetime imprisonment in father murder case
अंबिकापुर

Ambikapur Fake Doctor: फर्जी डिग्री से महावीर अस्पताल में 2 साल से डॉक्टर की नौकरी, आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Mahaveer hospital fake doctor case
अंबिकापुर

Chain Snatching Gang: महामाया मंदिर में चेन स्नेचिंग, अंतरजिला गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, कोरबा से आए थे अंबिकापुर

Chain snatching gang arrested
अंबिकापुर

Surguja Murder Case: बुआ को गाली देने पर 2 चचेरे भाइयों ने छैनी से मारकर की थी युवक की हत्या, खून से लथपथ मिली थी लाश

Young man Murder case solved
अंबिकापुर

Vending Zone: वेंडिंग और नो वेंडिंग जोन के नियम होंगे सख्त, अंबिकापुर निगम ने लिया फैसला, ठेले-गुमटियों की होगी गिनती

Ambikapur Nagar Nigam News
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.