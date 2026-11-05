Ambikapur News: पत्नी को 15 साल के लडक़े के साथ आपतिजनक हालत में देख बौखला गया पति, दोनों को बेदम पीटा, 1 की मौत

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के ग्राम जम्होर डीपाडीह में 4 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे एक महिला 15 वर्षीय लडक़े के साथ अपने कमरे में आपतिजनक स्थिति (Objectionable condition) में थी। उसी समय उसका पति आ गया और दोनों को देखकर बौखला गया। उसने पत्नी व किशोर की बेदम पिटाई कर दी। पिटाई से किशोर बेहोश हो गया, जबकि पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को शंकरगढ़ अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान लडक़े की मौत (Minor boy died) हो गई। किशोर अपनी मां के साथ दशकर्म कार्यक्रम में शामिल होने गया था।