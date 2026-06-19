Crime Against Girl: अंबिकापुर आई युवती की युवक ने 4 साल तक लूटी आबरू, बहन ने खिलाई अबॉर्शन की दवा, भाई-बहन पर एफआईआर दर्ज

अंबिकापुर। सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्र की एक आदिवासी युवती 4 वर्ष पहले कंपिटिशन एग्जाम की तैयारी करने अंबिकापुर आई थी। यहां एक धर्म विशेष के युवक से उसका परिचय हुआ। उसने शादी करने का झांसा देकर युवती से 4 साल तक शारीरिक संबंध (Physical relation with girl) बनाए। पिछले साल जब वह प्रैग्नेंट हो गई तो युवक की बहन ने उसे अबॉर्शन की दवा खिला दी, लेकिन उसने उसे थूक दिया। फिर आरोपी की बहन ने कहा कि अबॉर्शन कराने के बाद दोनों की शादी करा दी जाएगी। इसके बाद युवती तैयार हो गई। अबार्शन कराने के बाद युवक शादी से मुकर गया। अब युवती ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी व उसकी बहन के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है।