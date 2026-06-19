BJP Leader Murder Case: भाजपा नेता समेत 3 लोगों की नृशंस हत्या के मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी समेत 5 अब भी फरार

अंबिकापुर/बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौगई में भाजपा नेता, उनके शिक्षक भाई समेत 3 लोगों की कार में जलाकर तथा फरसा से वार कर हत्या (BJP Leader murder) कर दी गई थी। जबकि 2 गंभीर रूप से घायल जिंदगी-मौत के बीच रायपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी भाजपा नेता मनोज त्रिपाठी समेत 5 अब भी फरार हैं। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस उनकी सुराग नहीं जुटा पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वह सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में जुटी है।