Ambikapur Road Accident: अंबिकापुर-बिलासपुर एनएच पर कार-बस में जबरदस्त भिड़ंत, 1 महिला की मौत, 7 घायल

लखनपुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे क्रमांक-130 पर ग्राम जजगा स्थित राजवाड़े ढाबा के पास 5 अगस्त की देर रात तेज रफ्तार कार और यात्रियों से भरी बस में जबरदस्त भिड़ंत (Road accident) हो गई। हादसे में कार सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे लखनपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने अन्य लोगों की मदद से घायलों को कार से निकालकर लखनपुर अस्पताल पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। कार सवार बिलासपुर स्थित रिश्तेदार के घर से अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे।