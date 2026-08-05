Surajpur Crime: बाइक से पीछा कर गार्ड ने रुकवाई स्कूल बस, फिर ड्राइवर पर तान दी बंदूक, छात्र-छात्राओं के सामने पीटा

बिश्रामपुर। एसईसीएल के अनुबंध में संचालित स्कूल बस (SECL School Bus) में कथित रूप से मुफ्त यात्रा को लेकर एक निजी सुरक्षा गार्ड और बस चालक के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि बस नहीं रोकने से नाराज गार्ड ने बाइक से बस का पीछा कर उसे रुकवाया। चालक ने जब कहा कि बीच रास्ते में बस नहीं रोक सकते तो गार्ड ने उसपर बंदूक तान उसके बट से मारपीट की। घटना के दौरान बस में छात्र-छात्राएं सवार थे, जिससे वे दहशत में आ गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बस ड्राइवर ने मामले की रिपोर्ट बिश्रामपुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस गार्ड के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।