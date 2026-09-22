Surguja Road Accident: सडक़ हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, पत्नी गंभीर, दूसरा बाइक सवार भी घायल

लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलदगी-चांदो मुख्य मार्ग पर मंगलवार शाम करीब 5 बजे तेज रफ्तार 2 बाइक में आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे (Road Accident) में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी समेत दूसरे बाइक पर सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से लखनपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। सडक़ हादसे में युवक की मौत की खबर सुनकर उसके परिजन अस्पताल पहुंचे। शव देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर लखनपुर पुलिस ने शव को पीएम के लिए मरच्यूरी में रखवाया है। बुधवार को पीएम पश्चात उसका शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।