Ambikapur News: नवविवाहिता ने मैसेज में लिखा- पापा, मैं नहीं जी सकती, सुकून से मरने दीजिए, फिर कुछ देर बाद ही दामाद का आ गया फोन

अंबिकापुर। मैनपाट निवासी एक नवविवाहिता को 17 सितंबर को गंभीर हालत में अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसने चूहामार दवा का सेवन (Newly married girl died) कर लिया था। इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतका के परिजन ने ससुराल वालों पर प्रताडि़त करने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता का कहना है कि 4 माह पहले ही बेटी की शादी हुई थी। बेटी ने उसे 15 सितंबर को फोन कर कहा था कि पति पेट पर चढक़र उसका गला दबा रहा था। वहीं 17 सितंबर को उसने व्हाट्सएप मैसेज में लिखा कि पापा, मैं नहीं जी सकती, सुकून से मरने दीजिए। इसके कुछ ही देर बाद दामाद ने फोन कर कहा कि वर्षा (पत्नी) ने चूहामार दवा खा ली है, हम उसे मिशन अस्पताल लेकर जा रहे हैं। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।