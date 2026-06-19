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Crime Against Women: पत्नी के हाथ-पैर बांधकर किया मुंडन, बेटे से सिर पर कराया पेशाब, एफआईआर के 5 दिन बाद टूटी पुलिस की नींद

Crime Against wife: आरोपी पति गिरफ्तार, गैरमर्द से संबंध के शक पर आरोपी पति ने वारदात को दिया था अंजाम, पीडि़ता ने थाने में उसी दिन दर्ज कराई थी रिपोर्ट, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही

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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 19, 2026

Crime against women

Crime against women, मां के सिर पर पेशाब करता बेटा, आरोपी गिरफ्तार (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंडोपारा का एक वीडियो 18 जून को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसमें एक पति अपनी पत्नी का मुंडन करता दिखाई देता है, मुंडन करने के बाद अपने बेटे से उसके सिर पर पेशाब करवाता है। इससे शर्मसार (Humanity shameful) पत्नी सिर नीचे कर चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। यह हैवानियत की हदें पार करने वाला नजारा था। इतने संवेदनशील मामले में भी पुलिस ने घोर लापरवाही बरती। पीडि़ता ने घटना दिवस 14 जून को ही रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की जगह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब सोशल मीडिया में वीडिया वायरल हुआ और खबरें चलीं तब पुलिस की नींद टूटी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

दरअसल मानवता को शर्मसार और हैवानियत की हदें (Crime against women in Koria) पार करने वाला यह मामला कोरिया जिले के पटना थाना अंतर्गत ग्राम पंडोपारा में 14 जून को हुआ था। इस दिन सूरजपुर जिले के रुनियाडीह निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी की इज्जत सरेआम तार-तार कर दी थी। दरअसल उसे शक था कि पत्नी के गैरमर्द से भी संबंध हैं।

दोनों ने 15 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों के 4 बच्चे भी हैं, लेकिन पति ने पत्नी को 1 साल से छोड़ रखा था। ऐसे में पत्नी अपनी आर्थिक स्थिति पूरी करने अन्य लोगों पर आश्रित थी। इधर 14 जून को पति ने ग्राम पंडोपारा में उसके चरित्र पर लांछन लगाते हुए उसका मुंडन किया और बेटे से सिर पर पेशाब (Urine on wife head) कराया था। इसका वीडियो भी उन्होंने अपने मोबाइल में बनाया था।

पीडि़ता ने थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट

घटना के दिन ही पीडि़ता ने पटना थाने में पति की हैवानियत (Brutality with wife) की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडि़ता का कहना था कि 11 जून को वह काम करने पंडोपारा निवासी समाज के ही युवक के घर गई थी। इसी बीच 14 जून को पति ने उसके साथ ऐसा सलूक किया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2), 296, 351(2) तथा 84 के तहत अपराध दर्ज कर लिया था।

Husband arrested: 5 दिन बाद किया गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में एफआईआर तो दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपी को पकडऩे में उसने दिलचस्पी नहीं दिखाई। जबकि मामला इतना संवेदनशील था। इसी बीच महिला के साथ हैवानियत का वीडियो (Crime against women video) 18 जून को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। मीडिया में भी खबरें चलने लगी। इसके बाद पुलिस की नींद टूटी और उसने आरोपी को सूरजुपर जिले के रुनियाडीह से गिरफ्तार किया।

Crime Against Women: पत्नी से हैवानियत की हदें पार, गैरमर्द से संबंध के शक में हाथ-पैर बांधकर किया मुंडन, फिर बेटे से सिर पर कराया पेशाब

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Published on:

19 Jun 2026 01:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Crime Against Women: पत्नी के हाथ-पैर बांधकर किया मुंडन, बेटे से सिर पर कराया पेशाब, एफआईआर के 5 दिन बाद टूटी पुलिस की नींद

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