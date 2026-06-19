Crime Against Women: पत्नी के हाथ-पैर बांधकर किया मुंडन, बेटे से सिर पर कराया पेशाब, एफआईआर के 5 दिन बाद टूटी पुलिस की नींद

अंबिकापुर। कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंडोपारा का एक वीडियो 18 जून को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसमें एक पति अपनी पत्नी का मुंडन करता दिखाई देता है, मुंडन करने के बाद अपने बेटे से उसके सिर पर पेशाब करवाता है। इससे शर्मसार (Humanity shameful) पत्नी सिर नीचे कर चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। यह हैवानियत की हदें पार करने वाला नजारा था। इतने संवेदनशील मामले में भी पुलिस ने घोर लापरवाही बरती। पीडि़ता ने घटना दिवस 14 जून को ही रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की जगह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जब सोशल मीडिया में वीडिया वायरल हुआ और खबरें चलीं तब पुलिस की नींद टूटी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।