Crime Against Women: पत्नी से हैवानियत की हदें पार, गैरमर्द से संबंध के शक में हाथ-पैर बांधकर किया मुंडन, फिर बेटे से सिर पर कराया पेशाब

बैकुंठपुर (कोरिया)। कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र से हैवानियत की हदें पार तथा मानवता को शर्मसार (Humanity shame) करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसके बाद उसने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर उसका मुंडन कर दिया। इस दौरान वह उससे गाली-गलौज करता रहा। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने अपने बेटे से उसके सिर पर पेशाब करवाया। इस घटना का वीडियो वहां मौजूद महिला के बच्चों व अन्य परिजन ने बनाया। पति यह भी कहता दिखा कि यदि तुझमें थोड़ी भी शर्म बची होगी तो फांसी लगा लेना या टे्रन से कटकर मर जाना। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पटना थाने की पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुुरु कर दी है।