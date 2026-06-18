BJP Leader Murder Case: मृत भाजपा नेता के परिजन बोले- हत्यारों का हो एनकाउंटर, हूटर बजाकर चलते थे, रेत की गाडिय़ों से 1000 की करते थे वसूली



अंबिकापुर/बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत जनपद के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की 16 जून की रात कार में जलाकर हत्या (BJP Leader murder to burnt in car) कर दी गई थी। वहीं फरसे के हमले में बिरेंद्र सिंह व 80 प्रतिशत जल जाने से चचेरे भाई शिक्षक नागेंद्र सिंह की भी मौत हो चुकी है। जबकि हमले में गंभीर रूप से घायल योगेंद्र सिंह व मयंक सिंह का रायपुर में इलाज जारी है। इस जघन्य हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर दिया है। बताया जा रहा है कि मृत भाजपा नेता अपनी फॉच्र्यूनर कार में हूटर बजाकर चलते थे। रेत का परिवहन करने वाली गाडिय़ों से 1000-1000 रुपए की वसूली और हत्याकांड के एक दिन पहले मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी के भाई से मारपीट भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की हत्या की वजह बनी। पीडि़त परिवार ने आरोपियों के एनकाउंटर और सीबीआई जांच की मांग की है।