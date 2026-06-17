Mother-Child Died: इंजेक्शन लगाते ही 19 वर्षीय महिला और गर्भ में पल रहे शिशु की मौत, पहली बार बनने आई थी मां

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के रामनगर क्षेत्र की निवासी 19 वर्षीय एक गर्भवती महिला (Pregnant woman died) को प्रसव पीड़ा होने पर 16 जून को सूरजपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उसी दिन प्रसव कराने का डेट उसे दिया था। परिवार के लोग खुश थे, क्योंकि पूजा पहली बार मां बनने वाली थी। इसी बीच उसे अस्पताल में एक इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगते ही उसकी हालत बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगी और कुछ ही देर में उसकी और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इसे लेकर परिजनों में जहां मातम पसर गया, वहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर वे आक्रोशित हो गए। उनहोंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।