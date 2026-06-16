Mantra in Schools: स्कूलों में मंत्रोच्चार अनिवार्य पर सियासत गरम, पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव बोले- सरकार वापस ले आदेश

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने के पहले ही दिन छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की ओर एक आदेश जारी कर सभी स्कूलों में प्रार्थना से लेकर छुट्टी से पहले तक राष्ट्रगीत से लेकर विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा (Mantra controversy) गई है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस समेत अन्य संगठनों ने भी इस पर विरोध जताया है। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए तथा दूसरे धर्म के लोगों को इसमें छूट मिलनी चाहिए।