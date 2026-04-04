अंबिकापुर कांड पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, बोले– खुलेआम हो रही दरिंदगी, सत्ता देख रही तमाशा

T. S. Singh Deo statement: सिंहदेव ने इस घटना को सरकार की विफलता करार देते हुए कहा कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने मांग की कि मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पूरी प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनका मानना है कि ऐसे जघन्य अपराधों में सख्त दंड, यहां तक कि मृत्युदंड जैसे कठोर प्रावधानों पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए, ताकि समाज में एक सशक्त संदेश जाए और भविष्य में इस तरह के अपराधों पर रोक लग सके।