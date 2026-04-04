CG Mining Revenue: 14% राजस्व वृद्धि से चमका खनन सेक्टर, नई नीतियों का असर

इस वृद्धि के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक काम कर रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से NMDC Limited और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए खनिज परिवहन (डिस्पैच) मार्गों का बेहतर प्रबंधन शामिल है, जिससे लॉजिस्टिक्स अधिक सुगम और तेज हुआ है। इसके साथ ही ‘खनिज 2.0’ (Khanij 2.0) जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म ने खनन कार्यों में पारदर्शिता और निगरानी को नई दिशा दी है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खनन से जुड़े डेटा का रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव हुआ है, जिससे अनियमितताओं पर नियंत्रण और संचालन दक्षता में सुधार हुआ है।