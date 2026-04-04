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CG Mining Revenue: 14% राजस्व वृद्धि से चमका खनन सेक्टर, नई नीतियों का असर

CG Mining Revenue: छत्तीसगढ़ में खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तकनीकी नवाचार, पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के चलते खनन क्षेत्र में राज्य की आय में बड़ा इजाफा हुआ है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 04, 2026

CG Mining Revenue (photo source- Patrika)

CG Mining Revenue (photo source- Patrika)

CG Mining Revenue: Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में Chhattisgarh सरकार ने खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और मजबूत प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। राज्य की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई स्तरों पर सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं।

CG Mining Revenue: आर्थिक स्थिति को भी मिल रही मजबूती

खनिज विभाग के सचिव P Dayanand के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य ने लगभग ₹16,625 करोड़ का खनिज राजस्व अर्जित किया, जो निर्धारित लक्ष्य का करीब 98 प्रतिशत है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेहतर प्रशासनिक रणनीति, सुदृढ़ निगरानी तंत्र और प्रभावी नीति क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है।

पिछले वर्ष की तुलना में खनिज राजस्व में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (करीब 6 प्रतिशत) से कहीं अधिक है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई नीतियां और तकनीकी पहलें अपेक्षा से बेहतर परिणाम दे रही हैं। खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग और व्यवस्थित प्रबंधन से राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिल रही है।

ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ाने पर दिया जोर

इस वृद्धि के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक काम कर रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से NMDC Limited और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए खनिज परिवहन (डिस्पैच) मार्गों का बेहतर प्रबंधन शामिल है, जिससे लॉजिस्टिक्स अधिक सुगम और तेज हुआ है। इसके साथ ही ‘खनिज 2.0’ (Khanij 2.0) जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म ने खनन कार्यों में पारदर्शिता और निगरानी को नई दिशा दी है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खनन से जुड़े डेटा का रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव हुआ है, जिससे अनियमितताओं पर नियंत्रण और संचालन दक्षता में सुधार हुआ है।

राज्य सरकार अब इस डिजिटल पहल को और विस्तार देने की दिशा में काम कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों को भी ‘खनिज 2.0’ प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है, ताकि पूरी खनन प्रणाली को एकीकृत और तकनीक-आधारित बनाया जा सके। इसके अलावा, खनिज परिवहन की निगरानी को और सशक्त करने के लिए वीटीएस (Vehicle Tracking System), आई-चेक गेट्स (iCheck Gates) और ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

CG Mining Revenue: अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की जताई उम्मीद

समग्र रूप से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में खनिज क्षेत्र में किए जा रहे ये सुधार न केवल राजस्व बढ़ाने में सहायक साबित हो रहे हैं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हैं। आने वाले समय में इन पहलों से राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य खनिज संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व में सतत वृद्धि करना है। इन प्रयासों से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

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Updated on:

04 Apr 2026 01:18 pm

Published on:

04 Apr 2026 12:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Mining Revenue: 14% राजस्व वृद्धि से चमका खनन सेक्टर, नई नीतियों का असर

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