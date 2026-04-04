Train Cancelled: रेल यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, रद्द रहेगी 10 मेमू पैसेंजर ट्रेन, देखें लिस्ट

5 अप्रैल, को गाडी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर

5 अप्रैल को गाडी संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर

5 अप्रैल को गाडी संख्या 68733 गेवरा रोड -बिलासपुर मेमू पैसेंजर

5 अप्रैल, 2026 को गाडी संख्या 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर

5 अप्रैल को गाडी संख्या 58205 रायपुर- नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर

6 अप्रैल, 2026 को गाडी संख्या 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रायपुर पैसेंजर

5 अप्रैल को गाडी संख्या 68701 रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर

5 अप्रैल को गाडी संख्या 68702 दुर्ग -रायपुर- मेमू पैसेंजर

5 अप्रैल को गाडी संख्या 68703 रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर

5 अप्रैल को गाडी संख्या 68704 दुर्ग -रायपुर- मेमू पैसेंजर रद्द