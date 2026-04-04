Raipur News: महिला ने लगाई फांसी, अस्पताल में मायके-ससुराल वालों में जमकर मारपीट

Raipur News: @नारद योगी। टिकरापारा इलाके में एक विवाहिता ने संदिग्ध हालात में फांसी लगा ली। ससुराल वालों ने उसे बेहोशी की अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। इससे युवती के मायके वाले नाराज हो गए और अस्पताल में मौजूद ससुराल वालों पर हमला कर दिया। फिर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। पुलिस पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। टिकरापारा पुलिस मामले की जांच कर रही है।