Mahatma Gandhi Statue broken: अंबिकापुर में तोड़ दी महात्मा गांधी की प्रतिमा, हाथ से छड़ी भी गायब, प्रशासन ने ढंकवाया

अंबिकापुर। शहर के गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi Statue Ambikapur) की प्रतिमा को सोमवार की रात किसी ने तोड़ दिया है। प्रतिमा से छड़ी भी गायब है। खबर मिलते ही प्रशासन ने खंडित प्रतिमा को कपड़े से ढंकवा दिया है। लोग इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बता रहे हैं। इधर यूथ कांग्रेस ने मंगलवार को एसपी को ज्ञापन सौंपकर प्रतिमा खंडित करने के मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पूर्व में भी गांधी प्रतिमा को अज्ञात तत्वों द्वारा खंडित किया गया था।