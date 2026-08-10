Ambikapur News: आरक्षक की मौत के 37 दिन बाद ‘आयुष्मान सारथी’ से आया मैसेज, आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, पत्नी बोली- कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

अंबिकापुर। जशपुर जिले के एक आरक्षक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान 4 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death certificate) भी जारी हो गया। आरक्षक की मौत के 37 दिन बाद ‘आयुष्मान सारथी’ से उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत उसे अस्पताल में 42 दिन तक भर्ती दिखाया गया। मोबाइल पर मैसेज देखते ही आरक्षक की नर्स पत्नी के होश उड़ गए। उसने कहा कि पति की मौत के बाद ऐसा मैसेज आना पीड़ादायक है। उसने आरोप लगाया कि यह तकनीकी त्रुटी है या आयुष्मान योजना को कोई बड़ा खेल चल रहा है। उसने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।