Crime Against Girl: गर्लफ्रेंड को घर लाकर लूट ली अस्मत, फिर बंधक बनाकर बेल्ट-डंडे से बेदम पीटा, डॉक्टरों से बोला- सडक़ हादसे में हुई है घायल

विश्रामपुर। प्रेम संबंध के नाम पर युवती को घर लाकर एक युवक ने उससे बलात्कार (Girlfriend raped) किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने युवती की बेरहमी से बेल्ट, डंडे व हाथ-मुक्के से पिटाई की। फिर उसे गंभीर हालत में 1 दिन तक अपने घर पर ही बंधक बनाकर रखा। दूसरे दिन उसे सूरजपुर जिला अस्पताल ले गया और सडक़ हादसे की झूठी कहानी डॉक्टरों को बताई। वहीं उसके परिजन को भी यहीं कहानी बताई। बाद में युवती को उसके परिजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे। यहां युवती ने माता-पिता को पूरी बात बताई। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को 16 जून को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि उसकी प्रेमिका किसी अन्य युवक से भी बातचीत करती है। मामले में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।