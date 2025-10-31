Rape with girlfriend: प्रेमिका ने शारीरिक संबंध बनाने से किया मना तो की पिटाई, फिर बलात्कार कर पुलिया के नीचे फेंका

सीतापुर. युवक ने मिलने के बहाने पहले अपनी प्रेमिका को बुलाया फिर उससे शारीरिक संबंध की इच्छा जताई। प्रेमिका जब तैयार नही हुई तब गुस्साए युवक ने पहले उसकी कुटाई की फिर उसके साथ बलात्कार (Rape with girlfriend) किया। इतने में युवक का मन नही माना तब उसने अपनी प्रेमिका को उठाकर पुलिया के नीचे नाले में फेंककर फरार हो गया। इस घटना के बाद बेहोश हुई प्रेमिका ने होश आने के बाद घरवालों को सूचित किया और रात को थाने आकर युवक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी।पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।