अंबिकापुर

Rape with girlfriend: प्रेमिका ने शारीरिक संबंध बनाने से किया मना तो की पिटाई, फिर बलात्कार कर पुलिया के नीचे फेंका

Rape with girlfriend: पुलिया के नीचे गिरने से प्रेमिका हो गई बेहोश, होश आने पर फोन से घरवालों को दी सूचना, घरवालों ने उसे अस्पताल में कराया भर्ती, रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 31, 2025

Girlfriend raped

Photo- Patrika

सीतापुर. युवक ने मिलने के बहाने पहले अपनी प्रेमिका को बुलाया फिर उससे शारीरिक संबंध की इच्छा जताई। प्रेमिका जब तैयार नही हुई तब गुस्साए युवक ने पहले उसकी कुटाई की फिर उसके साथ बलात्कार (Rape with girlfriend) किया। इतने में युवक का मन नही माना तब उसने अपनी प्रेमिका को उठाकर पुलिया के नीचे नाले में फेंककर फरार हो गया। इस घटना के बाद बेहोश हुई प्रेमिका ने होश आने के बाद घरवालों को सूचित किया और रात को थाने आकर युवक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी।पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय इंदलसाय किंडो ने गुरुवार को मिलने का बहाना बनाकर अपनी प्रेमिका को बुलाया। जब प्रेमिका उससे मिलने आई तो वह पूरा दिन उसे बाइक में बैठाकर घुमाता रहा। अंधेरा होने के बाद वह ग्राम आरा दर्रापारा स्थित सुनसान पुलिया (Rape with girlfriend) के पास पहुंचा।

यहां उसने प्रेमिका से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की, इस पर प्रेमिका ने मना कर दिया। इससे नाराज युवक ने पहले प्रेमिका की पिटाई की और डराया धमकाया। इसके बाद उसने उसके साथ बलात्कार (Rape with girlfriend) किया। इसके बाद भी जब युवक का गुस्सा शांत नही हुआ तो उसने प्रेमिका को गोद में उठाकर पुलिया के नीचे फेंक दिया और वहां से फरार हो गया।

होश में आने के बाद घरवालों को दी सूचना

युवक द्वारा पुलिया के नीचे फेंके जाने के बाद युवती बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने घरवालों को मोबाइल से जानकारी (Rape with girlfriend) दी। घरवाले मौके पर पहुंचे और उसे पुलिया से बाहर निकाला और उपचार हेतु हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इसके बाद पीडि़ता परिजनों के साथ थाने पहुंची और युवक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।

Rape with girlfriend: पुलिस ने आरोपी को दबोचा

रिपोर्ट दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी ने दल-बल के साथ आरोपी के घर पर देर रात दबिश दी। इस दौरान वह घर पर ही था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने लाई। मामले (Rape with girlfriend) में पुलिस ने आरोपी युवक को धारा 64(1), 115(2), 351(2) के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

